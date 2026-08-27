Ανόρθωση: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Μάριο Φουκκαρή

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει τη σύναψη του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή της Ακαδημίας μας, Μάριο Φουκκαρή (03/04/2007).

​Ο Φουκκαρής, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, βρίσκεται από μικρή ηλικία στα τμήματα υποδομής του Συλλόγου μας.

​Η Ανόρθωση επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη και την ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά της Ακαδημίας μας να έχουν πραγματική προοπτική εξέλιξης και μετάβασης στην πρώτη ομάδα.

Η υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του Μάριου αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Του ευχόμαστε υγεία, συνεχή πρόοδο και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της Ανόρθωσης.