Προετοιμασία για τις πρώτες εξετάσεις

Ο χρόνος πιέζει τον 43χρονο τεχνικό, αφού σε μερικά 24ωρα θα κληθεί να δώσει τις πρώτες δύσκολες εξετάσεις του ως νέος προπονητής των κιτρινοπράσινων, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Ως εκ τούτου, σε χρόνο ρεκόρ ο καινούργιος προπονητής καλείται να μάθει όσο καλύτερα γίνεται τη νέα του ομάδα και να βάλει τις δικές του πινελιές στο σύνολο, προκειμένου να παρουσιαστεί άκρως ανταγωνιστικό απέναντι στους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας. Η λογική λέει ότι ο Σέλες δεν αναμένεται να προβεί σε θεαματικές αλλαγές στον βασικό κορμό της ομάδας, συγκριτικά με τα όσα είδαμε στα τελευταία φιλικά παιχνίδια. Πολλά, βέβαια, θα εξαρτηθούν και από τον βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας των νεοαφιχθέντων Κερίμ Μράμπτι (επιτελικός μέσος), Σβεν Κέλερ (ανασταλτικός χαφ) και Μπράιαν Όλιβαν (αριστερός μπακ). Στο μεθαυριανό ντέρμπι η ΑΕΚ θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στη θετική παράδοση που έχει χτίσει την τελευταία διετία όταν υποδέχεται στην «Αρένα» τον ΑΠΟΕΛ, αφού σε σύνολο τεσσάρων αγώνων πρωταθλήματος μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία.