Η μισή Σούπερ Λιγκ για Κούσουλο

Μετά τον Λεβαδειακό, τον Αστέρα Τρίπολης, τώρα και ο Παναιτωλικός με την Κηφισιά.

Ο διεθνής χαφ της Ομόνοιας είναι περιζήτητος στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και μένει να δούμε εάν αυτό το ενδιαφέρον μετουσιωθεί σε κάποια πρόταση προς τους πρωταθλητές Κύπρου.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Κούσουλου με την Ομόνοια ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.