Παγκόσμιο Κύπελλο 2027: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια!

Τα εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 είναι τώρα διαθέσιμα! Ένα χρόνο πριν από το τζάμπολ του μεγάλου ραντεβού της επόμενης χρονιάς η FIBA ανακοίνωσε ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να κλείσει τώρα την δική του θέση.Στην προκριματική φάση αγωνίζονται 60 ομάδες και απόψε ένα χρόνο πριν το επίσημο τζάμπολ το Κατάρ θα φιλοξενήσει την Κίνα για τους προκριματικούς της Ασίας στο Al Janoub, ένα από τα γήπεδα που θα φιλοξενήσει ακόμη και του Παγκοσμίου Κυπέλλου2027.

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, δήλωσε: «Φτάνοντας σε αυτήν την ημέρα, ένα χρόνο πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, η ανυπομονησία μεγαλώνει. Με την διάθεση των εισιτηρίων αν αρχίζει αυτήν την σημαντική ημερομηνία ο ενθουσιασμός βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα, προσβλέποντας προς την έναρξη αυτής της μεγάλης διοργάνωσης».

Ο γενικός διευθυντής της τοπικής οργανωτικής επιτροπής, Dr. Ahmad Abdulla Al-Buenain, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε ένα χρόνο από την έναρξη της διοργάνωσης και παράλληλα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων, καθώς ανυπομονούμε να υποδεχθούμε τους φιλάθλους από κάθε γωνιά του κόσμου. Έχει γίνει πολύ δουλειά ήδη ώστε να διασφαλίσουμε πως οι φίλαθλοι που θα φτάσουν στην Ντόχα θα έχουν πρόσβαση σε πρώτης τάξης εγκαταστάσεις στα γήπεδα και εξαιρετική εξυπηρέτηση στα μέσα μεταφοράς. Ανυπομονούμε για ένα μοναδικό Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και για να δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε επισκέπτη να γευτεί ό, τι καλύτερο έχει να δώσει το Κατάρ ως προορισμός».

Περισσότερες πληροφορίες για τα εισιτήρια θα γίνουν διαθέσιμες σύντομα, ενώ οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να προχωρήσουν στην δική τους εκδήλωση ενδιαφέροντος ΕΔΩ ώστε να μείνουν ενημερωμένοι στο δρόμο για την Ντόχα.

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Οι φίλοι του μπάσκετ που θα κλείσουν το εισιτήριό τους ως τις 29 Αυγούστου θα έχουν 20% έκπτωση! Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου ως τις 12 Σεπτεμβρίου και θα αγωνιστούν 32 ομάδες που θα έχουν μοναδικό στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου Νέισμιθ. Η Ντόχα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει την διοργάνωση με δύο γήπεδα τα οποία βρίσκονται το ένα σε απόσταση μισής ώρα από το άλλο με ένα άρτιο δίκτυο μετακίνησης στη διάθεση των επισκεπτών. Οι διοργανωτές έχουν δεσμευθεί όλα τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν να αφήσουν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.