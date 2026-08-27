Ο Γιόβιτς σε… beast mode!

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα αστέρια! Η Ένωση ξεπέρασε το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας στα playoffs με το άνετο 4-0 στη ρεβάνς και εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και πλέον περιμένει να μάθει τους αντιπάλους της.

Ενας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης ήταν ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος «άνοιξε» το σκορ (στο 7') με μία καρφωτή κεφαλιά κι ανέβασε τα ντεσιμπέλ στη Νέα Φιλαδέλφεια από νωρίς. Με αυτό το γκολ, ο Σέρβος φορ έγινε ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ, που σκοράρει στα δύο πρώτα επίσημα στη Νέα Φιλαδέλφεια, από το 2001, όταν το είχε κάνει ο Τσιάρτας. Ο 28χρονος στράικερ έχει ξεκινήσει τη νέα σεζόν με το πόδι στο γκάζι.

Η καλύτερη εκκίνηση της καριέρας του

Εχει βρει ήδη τέσσερις φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα στα πρώτα τέσσερα επίσημα ματς της ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας από νωρίς πως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όπλα στην αιχμή του δόρατος της Ένωσης. Η εξαιρετική του εκκίνηση έρχεται μάλιστα και σε μια περίοδο που ο Γιόβιτς δείχνει αναγεννημένος με τον Δικέφαλο στο στήθος. Την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 21 γκολ σε 43 εμφανίσεις και φέτος έχει ήδη καταφέρει να κάνει το καλύτερο ξεκίνημα στην καριέρα του με τέσσερα γκολ σε ισάριθμα ματς.Ο Γιόβιτς έχει βρεθεί ξανά σε εξαιρετική κατάσταση στο παρελθόν, αλλά ποτέ του δεν είχε επιδόσεις που έχει έως τώρα με την ΑΕΚ. Το 2018/19 με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης όταν έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ολοκλήρωσε τη σεζόν με 27 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Το πρώτο του γκολ ήρθε στις 30 Σεπτεμβρίου κόντρα στο Αννόβερο. Ακολούθησαν τέρματα κόντρα στη Χόφενχαϊμ και μετά η ιστορική πεντάρα στις 19 Οκτωβρίου κόντρα στη Φορτούνα Ντίσελντορφ (7-1).

Στα πρώτα τέσσερα ματς δεν είχε ακόμη εκραγεί αλλά τα εντυπωσιακά του νούμερα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν αυτά που τον οδήγησαν στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2019 έναντι περίπου 60 πλας εκατομμυρίων ευρώ. Το 2019-20 έπαιξε σε 17 ματς πρωταθλήματος με τους «μερένχες» αλλά δεν κατάφερε ποτέ να πετύχει νούμερα ανάλογα με εκείνα που σημείωσε με την Άιντραχτ. Συνολικά κατέγραψε μόλις τρία γκολ και πέντε ασίστ σε 51 εμφανίσεις.

Στη Φιορεντίνα και στη Μίλαν οι συμμετοχές του ήταν συχνά από τον πάγκο και τα τέρματα ήρθαν σταδιακά στη διάρκεια της σεζόν, ποτέ με τέτοια πυκνότητα στην αρχή. Ακόμα και στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ (2025-26), όπου τελείωσε με 21 γκολ, το ξεκίνημα ήταν καλό αλλά όχι εκρηκτικό από την πρώτη αγωνιστική.

Η ΑΕΚ του έδωσε ξανά την αυτοπεποίθηση

Μετά τη δύσκολη περίοδο στη Μαδρίτη, αλλά και τις θητείες σε Φιορεντίνα και Μίλαν, ο Γιόβιτς φαίνεται να έχει βρει στη Νέα Φιλαδέλφεια και την ΑΕΚ το περιβάλλον που του επιτρέπει να αισθάνεται ξανά σημαντικός. Στην Ένωση έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς στην επίθεση. Πλέον, με τα τέσσερα γκολ στα πρώτα επίσημα τέσσερα ματς της ΑΕΚ, δείχνει αποφασισμένος να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πήχη.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Γιόβιτς μπαίνει σε μια σεζόν με τέτοια αποτελεσματικότητα από τα πρώτα λεπτά και η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Η ΑΕΚ βρίσκεται στη League Phase του Champions League, με τον Σέρβο φορ να έχει συμβάλει τα μέγιστα και πλέον να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ξανά κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, σε μια διοργάνωση που ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ του.

Ο Γιόβιτς έχει ήδη αποδείξει στην καριέρα του ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη σεζόν 2018/19 είχε πετύχει 10 γκολ στο Europa League, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους σκόρερ της διοργάνωσης ενώ στο Champions League μετράει ήδη 12 εμφανίσεις με τις φανέλες των Ρεάλ Μαδρίτης και Μίλαν. Και τώρα, μόλις, στα 28 του ο Γιόβιτς έχει μπροστά του μία τεράστια ευκαιρία με την ΑΕΚ στα «αστέρια».

Τέσσερα γκολ σε ισάριθμα ματς λοιπόν για τον Γιόβιτς, ο οποίος μοιάζει να βρίσκεται ξανά στο σημείο της καριέρας του όπου νιώθει πως μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλωστε το δήλωσε και ο ίδιος μετά το τέλος της επικής πρόκρισης της ΑΕΚ επί της Λέφσκι Σόφιας.

«Μια μαγική νύχτα, μια μεγάλη πρόκριση για την ΑΕΚ. Καταφέραμε και κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό. Ήταν ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα πάμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο. Η ΑΕΚ συνεχίζει! Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι στη League Phase του Champions League. θα παίξουμε γενναία. Αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του στην κάμερα του MEGA.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, έκανε ό,τι χρειαζόταν προκειμένου να τον διατηρήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, προσφέροντάς του ένα νέο, ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο με σημαντικά αυξημένες απολαβές, οι οποίες φτάνουν πλέον κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, η ΑΕΚ μπορεί να περιμένει πολλά περισσότερα από τον Σέρβο φορ που φαίνεται να έχει βρει τον ιδανικό ρυθμό ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή.

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