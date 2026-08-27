Κοντά στον Κιν η Κόμο – Πλησιάζει σε deal με τη Φιορεντίνα

Έτοιμη να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή είναι η Κόμο, καθώς είναι ένα βήμα μακριά από την ολοκλήρωση του deal των 40 εκατ. ευρώ με τη Φιορεντίνα για την απόκτηση του Μόιζε Κιν.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ιταλικών συλλόγων για τον 26χρονο σέντερ φορ βρίσκονται στο τελικό στάδιο και πλέον μένει να δοθεί το «πράσινο φως» ώστε ο πρώην παίκτης των Παρί Σεν Ζερμέν και Γιουβέντους να ταξιδέψει και να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Με τη φανέλα της Φιορεντίνα, ο Κιν μετρά 79 εμφανίσεις, έχοντας 35 γκολ και 7 ασίστ, ενώ έχει εκπροσωπήσει την εθνική Ιταλίας 26 φορές.

sdna.gr