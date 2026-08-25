ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός τα μεγάλα ντέρμπι της League Phase - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Η κληρωτίδα έβγαλε δύο ντέρμπι, τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ΠΑΟΚ - ΑΕΚ την 4η και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός την 5η ενώ στην πρεμιέρα θα υπάρχει repeat τπυ περσινού τελικού ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

Οι αγωνιστικές

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Matchday 1

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών

Βολος Elabet – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Μαρκό – Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

Matchday 2

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός – Άρης

Ολυμπιακός – Βολος Elabet

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

Matchday 3

Άρης – Μαρκό

Καλαμάτα – ΑΕΛ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός

Matchday 4

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βολος Elabet – Ατρόμητος Αθηνών

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

Matchday 5

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Άρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος Αθηνών – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βολος Elabet

Οι ημερομηνίες της League Phase

1η Αγωνιστική 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα)

Η διαδικασία

Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά, στην League Phase θα διεξαχθούν 32 αγώνες και τα αποτελέσματά τους θα υπολογιστούν σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, βάσει του οποίου θα προσδιοριστoύν οι 4 ομάδες που θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.