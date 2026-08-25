Έκλεισε τον αντι-Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ!

Μια πολύ σημαντική μεταγραφή ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ, καθώς συμφώνησε με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο 20χρονος άσος, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «8» όσο και στο «10», θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα της Σερβίας και το deal θα κοστίσει 8 εκατ. ευρώ, συν μπόνους. Ο παίκτης αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Ουσιαστικά ο υψηλόσωμος άσος (1,88μ.) προορίζεται για να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια, που πωλήθηκε στην Ντόρτμουντ.

Ο Ούγκρεσιτς, που έχει φορέσει και μία φορά τη φανέλα της εθνικής Ανδρών της Σερβίας (στο φιλικό με την Ανδόρρα τον Οκτώβριο), έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Παρτίζαν. Φέτος έχει ήδη 7 συμμετοχές και 2 γκολ σε πρωτάθλημα (5-1) και προκριματικά Champions League (2-1). Πέρσι σε 44 ματς είχε 8 γκολ και 4 ασίστ.

sport-fm.gr