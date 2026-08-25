Συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ ο Γουότκινς – Προχωράει το deal με την Άστον Βίλα

Εξελίξεις στο θέμα του Όλι Γουότκινς, καθώς σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, ο Άγγλος επιθετικός της Άστον Βίλα συμφώνησε για τους προσωπικούς του όρους με την Αλ Χιλάλ για συμβόλαιο έως το 2029 και τις συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Σε περίπτωση που ο 30χρονος μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία, θα αποχωρήσει από τους «χωριάτες» έπειτα από 6 χρόνια και 278 συμμετοχές, έχοντας σημειώσει 108 γκολ και 47 ασίστ.

sdna.gr