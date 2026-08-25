ΑΕΛ: Τα εισιτήρια για το πρώτο ματς της νέας σεζόν

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει τις λεπτομέρειες της προπώλησης των εισιτηρίων για τον αγώνα ΑΕΛ – Ανόρθωση που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 30/08/2026 στις 19:00 στο Στάδιο “ΑΛΦΑΜΕΓΑ”, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League 2026/27.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα αρχίσει από την Τετάρτη (26/08) από το AEL Official Shop και ηλεκτρονικά στο https://tickets.ael.com.cy

Για τον εν λόγω αγώνα θα ισχύσουν ΟΛΕΣ οι κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας, ενώ θα ανοίξουν και ταμεία στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα.

Οι φίλοι της ομάδας μας θα έχουν στη διάθεση τους τις κερκίδες Δυτική, Ανατολική και Νότια, ενώ οι εισόδοι του Σταδίου “ΑΛΦΑΜΕΓΑ” θα ανοίξουν στις 17:30.

Για αποφυγή ταλαιπωρίας στο γήπεδο καλούμε τον κόσμο της ομάδας να προαγοράζει τα εισιτήρια είτε από το AEL Official Shop στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας, είτε ηλεκτρονικά.

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Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου του αγώνα είναι η αγορά της Κάρτα Αγώνων Σωματείου. Τα υφιστάμενα μέλη του Σωματείου, με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους για το τρέχον έτος, δεν χρειάζεται να αγοράζουν την Κάρτα Αγώνων.

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ΑμεΑ: Προκράτηση θέσης στο τηλ 99681930.

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Ωράριο Λειτουργίας AEL OFFICIAL SHOP (Αγίας Ζώνης 12)

- Δευτέρα (17/08) 09:00-13:00, 15:00-18:00

- Τρίτη (18/08) 09:00-13:00, 15:00-18:00

- Τετάρτη (19/08) 09:00-14:00

- Πέμπτη (20/08) 09:00-13:00, 15:00-18:00

- Παρασκευή (21/08) 09:00-13:00, 15:00-18:00

- Σάββατο (22/08) 09:00-14:00

Θέσεις Πάρκινγκ

Parking P1: Αποκλειστική χρήση για κατόχους Parking Pass. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχος Parking Pass και την διαδικασία έκδοσης του, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στο τηλ. 99681930.

Parking P3: Δημοσιογράφοι, ΜΜΕ.

Οι υπόλοιποι φίλαθλοι της ομάδας θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον χώρο στάθμευσης P2 καθώς επίσης και τους χώρους γύρω από το “Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ”.

Οι φιλοξενούμενοι οπαδοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά τον χώρο στάθμευσης φιλοξενουμένων P4Β (πίσω από Βόρεια Κερκίδα).