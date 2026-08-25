«Πρώτη» για Γκαρθία, Σούταλο και Ρίτσαρντς στον Άρη

Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα (25/08) το πρωί για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, μετά το ρεπό της Δευτέρας, με νέα πρόσωπα.

Και αυτό γιατί ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα των «κίτρινων» οι Μάνου Γκαρθία, Μπόσκο Σούταλο και Ομάρ Ρίτσαρντς. Παράλληλα, Κριστιάν Κουαμέ, Τίνο Καντεβέρε και Μάρτιν Χόνκλα προπονήθηκαν κανονικά.

Στον αντίποδα, δεν συμμετείχαν στην προπόνηση του Άρη οι Γιάννης Γιαννιώτας και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ίωση.

Από εκεί και πέρα, το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση και παιχνίδι διατήρησης της μπάλας με στόχο τη γρήγορη κυκλοφορία και τη λήψη αποφάσεων.

Το κύριo μέρος της προπόνησης της ομάδας της Θεσσαλονίκης αφιερώθηκε στο πρώτο κομμάτι στην αμυντική τακτική και στο δεύτερο σε επιθετικούς τακτικούς αυτοματισμούς, εστιάζοντας στον συγχρονισμό των κινήσεων.

Αύριο, Τετάρτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου.

sport-fm.gr