Η Τότεναμ ανακοίνωσε την αγορά Σαβίνιο από Σίτι με νέο... όνομα

Μια ακόμη πολύ δαπανηρή μεταγραφή ολοκλήρωσε η Τότεναμ. Οι Σπερς ήρθαν σε συμφωνία με την Μάντσεστερ Σίτι για την αγορά του Σαβίνιο, τον οποίο παρουσίασαν ως... Σάβιο.

Το deal για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό θα κοστίσει 87,5 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και μπόνους που μπορούν να ανεβάσουν το ύψος της μεταγραφής στα 100 εκατ. ευρώ.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος μετρά μια διετία στην Σίτι έχοντας την περασμένη περίοδο 36 εμφανίσεις, 4 γκολ και 3 ασίστ.

Η Τότεναμ, που συζητά με την Σίτι και για την αγορά του Ομάρ Μαρμούς, έχει δαπανήσει ήδη 230 εκατ. ευρώ για μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι.

sport-fm.gr