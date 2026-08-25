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Φοβερή Κάλια Αντωνίου - Ξανά «χρυσή» στους Μεσογειακούς Αγώνες

ΓΗΠΕΔΟ

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Φοβερή Κάλια Αντωνίου - Ξανά «χρυσή» στους Μεσογειακούς Αγώνες

Άλλο ένα μετάλλιο για την Κύπρο στους Μεσογειακούς Αγώνες «Ταράντο 2026»

To δεύτερο μετάλλιο της στους Μεσογειακούς Αγώνες «Ταράντο 2026» κατέκτησε η Κάλια Αντωνίου, η οποία τερμάτισε πρώτη στον τελικό των 50μ. ελεύθερο με χρόνο 24.92.

Για την Κύπρια κολυμβήτρια είναι το δεύτερο χρυσό στη διοργάνωση μετά από αυτό που είχε κατακτήσει την Δευτέρα (24/08) στα 100μ. ελεύθερο.

Γενικότερα σε Μεσογειακούς Αγώνες είναι το τέταρτο μετάλλιο της καθώς το 2022 είχε κατακτήσει χρυσό στα 100μ. ελεύθερο στο Οράν και χάλκινο στα 50μ. ελεύθερο.

Για την Κύπρο είναι το έκτο μετάλλιο, μετά τα αργυρά του ποδηλάτη Μπογκτάν Ζαμπελίνσκι και της Σάβιας Χατζηχαραλάμπους του Κανό Καγιάκ και τα χάλκινα των σκοπευτών Κωνσταντίνας Νικολάου και Νικόλα Βασιλείου.

Στο μεταξύ, η Μαρία Εροκχίνα στον τελικό των 200μ μικτή κατετάγη στην έκτη θέση με χρόνο 2:22.60. Στο αγώνισμα αυτό, χάλκινο πήρε η Ελληνίδα Νικολέτα Παυλοπούλου.

 

 

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