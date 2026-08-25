Αυτή ήταν η ΑΕΛ κόντρα στον Άρη

Η ΑΕΛ ολοκλήρωσε τον κύκλο των φιλικών και συνάμα την προετοιμασία της για την έναρξη της νέας σεζόν το περασμένο Σάββατο.

Σε μία δυνατή αναμέτρηση διάρκειας 120 λεπτών, η ομάδα του Ούγκο Μάρτινς ηττήθηκε με 3-2 από τον Άρη.

Τα 90 λεπτά του αγώνα ωστόσο ήταν αρκετά για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Γιατί ο Πορτογάλος προπονητής χρησιμοποίησε ότι καλύτερο διέθετε στον πάγκο του.

Από πίσω προς τα μπρος…

Ο Καπίνο αγωνίστηκε για 90 λεπτά δείχνοντας πως μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος των προσδοκιών. Εδώ να πούμε πως η ΑΕΛ εδώ και αρκετές σεζόν ψάχνει την σταθερότητα κάτω από τα γκολπόστ της δοκιμάζοντας διάφορα πράγματα τύπου… Οτσόα κτλ.

Σ΄ένα φιλικό παιχνίδι που ο αντίπαλος έβγαλε αρκετές επιθέσεις, ο Ελλαδίτης πραγματοποίησε ορισμένες σπουδαίες επεμβάσεις. Γενικά ήταν πολύ σταθερός αποφεύγοντας τα εύκολα λάθη στις απλές μεταβιβάσεις.

Σε ότι έχει να κάνει με την αμυντική γραμμή, έγιναν κάποια λάθη από τα στόπερ της ΑΕΛ τα οποία στοίχισαν. Για παράδειγμα τα δύο πρώτα γκολ του Άρη ήρθαν από αμυντικές αδράνειες των στόπερ και λάθος πάσες. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως η ομάδα αναμένεται να ενισχυθεί κι άλλο στην συγκεκριμένη θέση ενώ ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο δεν αγωνίστηκε λόγω (όχι σοβαρού) τραυματισμού.

Στα θετικά, είδαμε τον Καρώ να μην διστάζει να ανεβαίνει αλλά και να εκτελεί με σουτ λίγο έξω από την περιοχή. Επίσης, ο Γκόμες έπιασε κάποιες κεφαλιές σε κόρνερ της ΑΕΛ με μία εξ αυτών να περνά λίγο έξω.

Ουντίν με διάθεση, Καφού με τον χρόνο

Στα χαφ ξεκίνησαν οι Ουντίν και Καφού. Ο Γάλλος είχε μπόλικα τρεξίματα κυνηγώντας την μπάλα για να οργανώσει το παιχνίδι της ΑΕΛ. Το δείγμα ήταν θετικό καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που ζητά την ευθύνη της σωστής κυκλοφορίας της μπάλας και έχει ένταση στον τρόπο παιχνιδιού του. Ίδια περίπου τα πράγματα και με τον Καφού. Με την διαφορά πως ο δεύτερος φάνηκε πως χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο για να αφομοιώσει τα «θέλω» του προπονητή του αλλά και τη φυσική του κατάσταση. Ο Καφού επίσης πήρε αρκετές εκτελέσεις κόρνερ έχοντας καλά χτυπήματα.

**Ζαϊρ, Νταβόρ και Ταβάρες πέρασαν ως αλλαγή. Ο πρώτος είναι μία καλή επιλογή για περισσότερη δημιουργία και εκτέλεση εκτός περιοχής. Τους Νταβόρ και Ταβάρες τους γνωρίζουμε. Ο δεύτερος έδειξε πως ξέρει να κρατά την μπάλα στο κέντρο.

Γκομίς για διάφορα πράγματα

Τον πρώην άσο του Άρη ο Μαρτίνς τον χρησιμοποίησε τόσο στο «10» όσο και σαν σέντερ φορ. Περισσότερα… καλά πράγματα κατά τη άποψή μας, έκανε στο «9» (κέρδισε και το πέναλτι του 2-2). Ο Γκομίς μπορεί να αγωνιστεί πολύ καλά με πλάτη στο τέρμα και έχει την εμπειρία να δει τους κενούς χώρους. Ο προπονητής γνωρίζει πως μπορεί να ανταπεξέλθει στην «βρώμικη» (πίεση, κράτημα μπάλας) δουλειά γι αυτό και η ΑΕΛ τον απέκτησε. Επίσης, δεν έχει κανένα πρόβλημα να αποτελέσει τον βασικό κεντρικό επιθετικό της ομάδας.

Τσατάκοβιτς, Μουγκέ, Σινγκ

Μουγκέ και Σινγκ έδειξαν πως έχουν την ικανότητα να καλύψουν με ποιότητα τις πτέρυγες. Ειδικά ο πρώτος, έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι αποτελώντας μόνιμο μπελά της άμυνας του Άρη. Πάρα πολύ γρήγορος, ικανός στο ένας μ΄έναν και με καλά γυρίσματα στην περιοχή. Ο νεαρός Καμερουνέζος θεωρούμε πως μπορεί να είναι η μεγάλη (θετική) έκπληξη της φετινής ΑΕΛ.

Ο Τσατάκοβιτς ήταν μαχητικός, δεν έφτασε σε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, παρόλα αυτά με σωστότερες μεταβιβάσεις μπορεί να αντεπεξέλθει. Είναι πάντως ένα φορ που η δράση του δεν περιορίζεται μονάχα εντός της περιοχής.

Βελτίωση…

Από το φιλικό με τον Άρη, ο Μαρτίνς σίγουρα σημείωσε πράγματα που χρήζουν βελτίωσης. Ένα από αυτά, ίσως το πιο σημαντικό, είναι η καλύτερη αμυντική λειτουργία καθώς η ΑΕΛ «έφαγε» πάρα πολλές φάσεις κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών του αγώνα.