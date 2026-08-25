Έκλεισε Λιβάκοβιτς η Μπαρτσελόνα

Στη Βαρκελώνη αναμένεται σήμερα ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Ο Κροάτης γκολκίπερ θα αγοραστεί για 4 εκατ. ευρώ (μαζί με τα μπόνους) από τη Φενέρμπαχτσε και έχει ήδη συμφωνήσει για τέσσερα χρόνια.

Η αρχική σκέψη της «Μπάρτσα» ήταν να τον δώσει δανεικό στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ και να τον επαναφέρει στις τάξεις της το επόμενο καλοκαίρι, όταν και θα αποσυρθεί ο Βόιτσεχ Σέζνι.

Ωστόσο πλέον είναι ανοιχτό αν θα δοθεί δανεικός, καθώς εφόσον το επιτρέψουν τα οικονομικά του κλαμπ, μπορεί να διατηρηθεί στο ρόστερ.

O 31χρονος Λιβάκοβιτς, 79 φορές διεθνής, δεν υπολογιζόταν στη Φενέρ, όπου βασικός είναι ο Έντερσον.

sport-fm.gr