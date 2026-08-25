Εξαλλος ο Σκόουλς με τον Φερνάντες: «Πρέπει να κρατήσει το στόμα του κλειστό...»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τη χρονιά στην Premier League, δεχόμενη ήττα - σοκ με 2-0 από τη «νεοφώτιστη» Χαλ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, δέχθηκαν δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και είδαν τον Κωνσταντή Τζολάκη να σταματά κάθε δική τους προσπάθεια να ξαναμπούν στο παιχνίδι.

Ο προβληματισμός για την ομάδα του Μάικλ Κάρικ είναι έντονος και ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας και νυν αναλυτής, Πολ Σκόουλς μίλησε στο podcast «The Good, The Bad & The Football», με σκληρά λόγια για ορισμένους παίκτες.

Ασκησε κριτική στον Χάρι Μαγκουάιρ για την περίφημη φάση στην οποία μάρκαρε συμπαίκτη του, αλλά και στον Μπρούνο Φερνάντες για τις δηλώσεις του.

«Κάναμε τα ίδια λάθη με πέρσι, στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δώσαμε την κατοχή στον αντίπαλο για αρκετή ώρα. Στο πρώτο 20λεπτο ο τερματοφύλακάς τους, ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες επαφές.

Επρεπε να πιέσουμε περισσότερο, να είμαστε πιο επιθετικοί και πρέπει να δουλέψουμε στις στημένες φάσεις. Ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες όπως η Χαλ, που περιμένουν τέτοιες στιγμές για να απειλήσουν», ανέφερε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός.

Ο Σκόουλς σχολίασε τις δηλώσεις του Φερνάντες, τονίζοντας: «Θα ήθελα πολύ να μάθω τι εννοεί με όλα αυτά. Ποια είναι τα λάθη τα οποία έκαναν;

Οταν έχεις μια τέτοια εμφάνιση, το καλύτερο είναι να κρατάς το στόμα σου κλειστό. Ο ίδιος άλλωστε δεν έκανε και το καλύτερό του παιχνίδι, οπότε δεν θα έπρεπε να μιλάει».

Οσον αφορά το... blooper του Χάρι Μαγκουάιρ, είπε: «Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι έχασε τον προσανατολισμό του. Βλέπει την μπάλα, αισθάνεται κάποιον μπροστά του και αποφασίζει α τον τραβήξει.

Δεν φαίνεται καλή η εικόνα αυτή. Θα ήθελα τη δική του εξήγηση για το τι συνέβη σε αυτή τη φάση».

athletiko.gr