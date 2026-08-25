ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εξαλλος ο Σκόουλς με τον Φερνάντες: «Πρέπει να κρατήσει το στόμα του κλειστό...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εξαλλος ο Σκόουλς με τον Φερνάντες: «Πρέπει να κρατήσει το στόμα του κλειστό...»

Καθόλου ευχαριστημένος με τις δηλώσεις του Μπρούνο Φερνάντες δεν ήταν ο Πολ Σκόουλς, ο οποίος... ξεσπάθωσε κατά του Πορτογάλου, μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Χαλ στην πρεμιέρα της Premier League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τη χρονιά στην Premier League, δεχόμενη ήττα - σοκ με 2-0 από τη «νεοφώτιστη» Χαλ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, δέχθηκαν δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και είδαν τον Κωνσταντή Τζολάκη να σταματά κάθε δική τους προσπάθεια να ξαναμπούν στο παιχνίδι.

Ο προβληματισμός για την ομάδα του Μάικλ Κάρικ είναι έντονος και ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας και νυν αναλυτής, Πολ Σκόουλς μίλησε στο podcast «The Good, The Bad & The Football», με σκληρά λόγια για ορισμένους παίκτες.

Ασκησε κριτική στον Χάρι Μαγκουάιρ για την περίφημη φάση στην οποία μάρκαρε συμπαίκτη του, αλλά και στον Μπρούνο Φερνάντες για τις δηλώσεις του.

«Κάναμε τα ίδια λάθη με πέρσι, στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δώσαμε την κατοχή στον αντίπαλο για αρκετή ώρα. Στο πρώτο 20λεπτο ο τερματοφύλακάς τους, ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες επαφές.

Επρεπε να πιέσουμε περισσότερο, να είμαστε πιο επιθετικοί και πρέπει να δουλέψουμε στις στημένες φάσεις. Ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες όπως η Χαλ, που περιμένουν τέτοιες στιγμές για να απειλήσουν», ανέφερε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός.

Ο Σκόουλς σχολίασε τις δηλώσεις του Φερνάντες, τονίζοντας: «Θα ήθελα πολύ να μάθω τι εννοεί με όλα αυτά. Ποια είναι τα λάθη τα οποία έκαναν;

Οταν έχεις μια τέτοια εμφάνιση, το καλύτερο είναι να κρατάς το στόμα σου κλειστό. Ο ίδιος άλλωστε δεν έκανε και το καλύτερό του παιχνίδι, οπότε δεν θα έπρεπε να μιλάει».

Οσον αφορά το... blooper του Χάρι Μαγκουάιρ, είπε: «Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι έχασε τον προσανατολισμό του. Βλέπει την μπάλα, αισθάνεται κάποιον μπροστά του και αποφασίζει α τον τραβήξει.

Δεν φαίνεται καλή η εικόνα αυτή. Θα ήθελα τη δική του εξήγηση για το τι συνέβη σε αυτή τη φάση».

athletiko.gr 

Κατηγορίες

Premier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για μία θέση στα αστέρια η ΑΕΚ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (26/8)

TV

|

Category image

«Μπάσιμο» της Νότιγχαμ Φόρεστ για δεύτερο συμπαίκτη των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη!

Premier League

|

Category image

Στα σκαριά η μεγάλη αλλαγή της Euroleague

EUROLEAGUE

|

Category image

Στα αστέρια του Champions League η Σαμπάχ με... καπετάνιο τον Νταμπράουσκας!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Στρακόσα: «Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν»

Super League

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Θα σου τις… κόψω τις επαφές»

La Liga

|

Category image

Για να τριτώσει το καλό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εξέλιξη με Φαρίντ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Το θέμα είναι να παίξουμε ως ομάδα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Τρία μετάλλια για την Ελλάδα στην πάλη - «Χρυσοί» Κουγιουμτσίδης και Κουρουγκλίεφ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η στιγμή που ο Βινίσιους κράζει τον Γκιουλέρ: «Μία πάσα, όλο στον Εμπαπέ δίνεις»

La Liga

|

Category image

«Φουλάρει» για τον Κενάν Κόντρο ο ΟΦΗ!

Super League

|

Category image

Ανόρθωση: Τα εισιτήρια του ντέρμπι με την ΑΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξεκίνησε την προσπάθεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα o Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη