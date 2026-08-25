H Mπόρνμουθ πήρε δανεικό τον Ντι Γκρεγκόριο από Γιουβέντους

Στην Μπόρνμουθ μετακομίζει ο Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο, με τη μορφή δανεισμού από τη Γιουβέντους.

Ο 29χρονος Ιταλός αναδείχθηκε από τις ακαδημίες Ίντερ και καθιερώθηκε ως βασικός με τη φανέλα της Μόντσα στην Serie A.

Τις τελευταίες δύο σεζόν ήταν βασικός στη Γιουβέντους, με την οποία έκανε συνολικά 84 εμφανίσεις, ωστόσο φέτος έχασε τη θέση του από τον Γκουλιέλμο Βικάριο.

sport-fm.gr