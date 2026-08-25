«Χαμός» για το Ελλάδα - Ισπανία: Έφυγαν πάνω από 9.000 εισιτήρια στο πρώτο 24ωρο

«Φρενίτιδα» επικρατεί για ένα εισιτήριο στην αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με την Ισπανία (31/8, 19:00) στο Telekom Center Athens, καθώς μέσα σε μόλις ένα 24ωρο από την κυκλοφορία τους έχουν «εξαφανιστεί» περισσότερα από 9.000 εισιτήρια!

Η επίσημη αγαπημένη ολοκλήρωσε τα φιλικά της τεστ κόντρα σε Πολωνία και Κύπρο και πλέον στρέφει την προσοχή της στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στοχεύει στο «2 στα 2» που θα το φέρει αγκαλιά με την πρόκριση στα τελικά του Κατάρ.

Πρώτος σταθμός είναι το ματς με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας (28/8, 19:00) και ακολουθεί η μεγάλη μάχη με τους Ισπανούς στην Αθήνα. Ο κόσμος αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι είναι πάντα δίπλα στην «επίσημη αγαπημένη», με το γήπεδο να... οδεύει ολοταχώς προς sold out.

athletiko.gr