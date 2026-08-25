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Νίκολιτς: «Aν μας έλεγε κάποιος πέρυσι, ότι έναν χρόνο μετά θα είμαστε ένα ματς πριν το Champions League θα του λέγαμε “είσαι τρελός;”»

ΓΗΠΕΔΟ

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Νίκολιτς: «Aν μας έλεγε κάποιος πέρυσι, ότι έναν χρόνο μετά θα είμαστε ένα ματς πριν το Champions League θα του λέγαμε “είσαι τρελός;”»

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε τη βεβαιότητα του πως η ΑΕΚ θα εμφανιστεί αύριο στη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέφσκι απόλυτα προετοιμασμένη για να πάρει την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου:

«Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα ματς πριν το Champions League θα του λέγαμε “είσαι τρελός;”. Αλλά είμαστε εδώ χάρη στην αφοσίωση και τις θυσίες. Αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα, σεβόμαστε τον αντίπαλο. Δεν θα κάνουμε λάθος. Θα είναι ματς υψηλής έντασης, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε τη νίκη. Πάντα είμαι αισιόδοξος, έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλο και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας».

Για το πως έχει προετοιμάσει την αναμέτρηση πνευματικά: «Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Έντεκα εναντίον έντεκα. Αυτό είναι. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το ποδοσφαιρικό. Αλλά είναι ένα ματς. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Αναμένω μια υπέροχη βραδιά, ελπίζω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Να πάμε φάση με φάση, λεπτό με λεπτό. Τα πιο σημαντικά είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους».

Για το ρόστερ της ΑΕΚ που είναι φτιαγμένο για πρωταθλητισμό και για τη δυναμική της ομάδας: «Είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Πάμε για το αυριανό ματς. Έχουμε ένα σημαντικό ματς στην έδρα μας. Θα έρθουν κι άλλα αργότερα μέσα στη σεζόν. Η αυριανή αναμέτρηση είναι ιδιαίτερη και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι εκεί. Όλα τα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη δίνουν μια ώθηση και ενέργεια στους παίκτες. Τα μεγάλα ματς ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική. Βοηθούν πολύ αν τα πας καλά».

Για το αν η ΑΕΚ θα είναι πιο έτοιμη για να βγάλει τη Λέφσκι από το πλάνο της: «Παίξαμε στο γήπεδό τους, σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτό είναι θετικό για μας. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε το ματς φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα. Έχουμε απέναντί μας έναν σοβαρό αντίπαλο που είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μην είναι τόσο σταθεροί ως συνήθως. Δεν θέλω να αναλύσω τον πρώτο αγώνα, ανήκει στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει η αυριανή αναμέτρηση και νομίζω πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας και να μπλοκάρουμε τα δικά τους στοιχεία».

Για τον Κοϊτά: «Όλοι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι».

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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