Ξεκίνησε την προσπάθεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα o Κοντίδης
ΓΗΠΕΔΟ
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Στην πρώτη ιστιοδρομία ο Κοντίδης είχε φθάσει 11ος στον τερματισμό και την τρίτη ήταν 13ος.
Στη 17η θέση βρίσκεται ο Παύλος Κοντίδης μετά το τέλος της πρώτης ημέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Dunlaoghaire της Ιρλανδίας και τη συμπλήρωση των τριών πρώτων κουρσών.
Ο Κύπριος ιστιοπλόος συμμετέχει στον μπλε στόλο και είχε ως καλύτερη κούρσα τη δεύτερη στην εναρκτήρια ημέρα της διοργάνωσης, τερματίζοντας πρώτος.
Στην πρώτη ιστιοδρομία ο Κοντίδης είχε φθάσει 11ος στον τερματισμό και την τρίτη ήταν 13ος.
Οι προκριματικές σειρές θα συνεχιστούν την Τρίτη (26/08). Θα ακολουθήσουν οι τελικές ιστιοδρομίες μέχρι και την Κυριακή (30/08), τελευταία ημέρα του αγώνα, οπότε και οι πρώτοι δέκα θα αγωνιστούν στις δύο κούρσες για τα μετάλλια.