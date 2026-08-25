Ξεκίνησε την προσπάθεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα o Κοντίδης

Στη 17η θέση βρίσκεται ο Παύλος Κοντίδης μετά το τέλος της πρώτης ημέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Dunlaoghaire της Ιρλανδίας και τη συμπλήρωση των τριών πρώτων κουρσών.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος συμμετέχει στον μπλε στόλο και είχε ως καλύτερη κούρσα τη δεύτερη στην εναρκτήρια ημέρα της διοργάνωσης, τερματίζοντας πρώτος.

Στην πρώτη ιστιοδρομία ο Κοντίδης είχε φθάσει 11ος στον τερματισμό και την τρίτη ήταν 13ος.

Οι προκριματικές σειρές θα συνεχιστούν την Τρίτη (26/08). Θα ακολουθήσουν οι τελικές ιστιοδρομίες μέχρι και την Κυριακή (30/08), τελευταία ημέρα του αγώνα, οπότε και οι πρώτοι δέκα θα αγωνιστούν στις δύο κούρσες για τα μετάλλια.