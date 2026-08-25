«Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού-Βάργκας»

Πολύ κοντά στο να πυροδοτήσει το μεγάλο «μπαμ» με την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας φαίνεται πως βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Όπως αναφέρει το ABC το οποίο εδρεύει στη Σεβίλλη και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα της ομάδας της Ανδαλουσίας, οι Πειραιώτες έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον Ελβετό εξτρέμ. Γίνεται λόγος για ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο στον 29χρονο ακραίο επιθετικό, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο ζεστό ενδιαφέρον που έχουν δείξει οι «ερυθρόλευκοι».

Το deal ανάμεσα σε όλες τις πλευρές φαίνεται πως βρίσκεται πλέον κοντά, αφού ο Ολυμπιακός προσφέρει τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ, ενώ κατά άλλες πηγές δίνει και 2 εκατ. ευρώ επιπλέον σε μορφή μπόνους. Την ώρα που η Σεβίλλη θέλει 15, με τη διαφορά πλέον να είναι μικρή και οι δύο ομάδες να φαίνεται πως δουλεύουν για τη συμφωνία.

Σημαντικό ρόλο παίζει η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να έρθει στην Ελλάδα, αλλά και ο αθλητικός διευθυντής της Σεβίλλης, Ναβάρο, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό παρέα με τον Κορδόν.