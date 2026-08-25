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Ανόρθωση: Τα εισιτήρια του ντέρμπι με την ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανόρθωση: Τα εισιτήρια του ντέρμπι με την ΑΕΛ

Η Ανόρθωση ενημέρωσε για την προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα με την ΑΕΛ στο «Αλφαμέγα»

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες:

Η Ανόρθωσis Αμμοχώστου ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων του αγώνα της πρεμιέρας της  Cyprus League by Stoiximan απέναντι στην ΑΕΛ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ» την Κυριακή, 30 Αυγούστου και ώρα 19:00.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά σήμερα στις 15:00 και θα πραγματοποιηθεί σε φάσεις, με βάση τη βαθμολογία των φιλάθλων. Η διάθεση θα γίνεται διαδικτυακά (www.anotickets.com) καθώς και στις μπουτίκ της ομάδας σε Λάρνακα και Λεμεσό

*1η Φάση*

Από σήμερα στις 15:00, δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν οι κάτοχοι 355 βαθμών και άνω.

*2η Φάση*

Στη δεύτερη φάση, δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου θα έχουν οι κάτοχοι *350 βαθμών και άνω*. Η προπώληση για τη *2η Φάση* θα ξεκινήσει αύριο, Τετάρτη στις 15:00.

*Ελεύθερη Προπώληση*

Από την Πέμπτη στις 15:00, τα εισιτήρια θα διατεθούν σε ελεύθερη προπώληση, νοουμένου ότι θα υπάρχει διαθεσιμότητα.

Για τον καθορισμό των δικαιούχων, λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί που είχαν καταχωρηθεί μέχρι και τις 24/08/2026.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να ακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του Συλλόγου σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων.

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