Παπασταθόπουλος για Καρέτσα και Κωνσταντέλια: «Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Ντόρτμουντ»

«Καλώς ήρθατε στην καλύτερη ποδοσφαιρική οικογένεια, Κωνσταντίνε Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια. Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Σας εύχομαι τα καλύτερα!».

Με αυτά τα λόγια σε μια ανάρτηση στο Instagram ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος υποδέχτηκε τους δύο Έλληνες που απέκτησε η Ντόρτμουντ αυτό το καλοκαίρι.

O αγαπημένος «Papa» των φίλων της Μπορούσια έπαιξε στην ομάδα την πενταετία 2013-2018 κατακτώντας ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ, με συνολικά 198 συμμετοχές και 10 γκολ, προτού πωληθεί στην Άρσεναλ.