Δοκιμασία στη Σόφια, με φόντο τα… αστέρια

Στον… χορό της Ευρώπης μπαίνει η ΑΕΚ Αθηνών και θα το πράξει στη Σόφια απέναντι στη Λέφσκι (22:00), για τα πλέι οφ του Champions League. Mία δύσκολη δοκιμασία για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με φόντο τα… αστέρια και θα προσπαθήσει να κάνει το αποφασιστικό βήμα ενόψει της ρεβάνς στην έδρα της.

Οι συγκυρίες την έφεραν, από αδύνατη, στο γκρουπ των δυνατών και άρα ο αντίπαλος στην κλήρωση ήταν... πιο βατός. Έχει την ετικέτα του φαβορί αλλά φυσικά καλείται να το δείξει και στον αγωνιστικό χώρο, αρχής γενομένης από το καυτό «Βασίλ Λέφσκι» απέναντι σε μία πιο έτοιμη ομάδα.

Από εκεί και πέρα, απόψε έχει ακόμη δύο παιχνίδια. Πρόκειται για το Φενέρμπαχτσε - Λιόν και το Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Βίκινγκ, ενώ την Τετάρτη θα γίνουν τα ματς (22:00): Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ, Σέλτικ - ΛΑΣΚ Λινζ, Σλόβαν Μπρατισλάβας - Τσέλιε, Xάποελ Μπερ Σεβά - Σαμπάχ.