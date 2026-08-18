Όλα εντάξει με Κόλερ στην ΑΕΚ

Πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις ο Σβεν Κόλερ και υπέγραψε το διετές συμβόλαιό του με την ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση:

Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Γερμανού μέσου Sven Kohler, για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια.

H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία.