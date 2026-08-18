Όλα εντάξει με Κόλερ στην ΑΕΚ
ΓΗΠΕΔΟ
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Έκλεισε και τυπικά το θέμα με τον Γερμανό μέσο στην ΑΕΚ
Πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις ο Σβεν Κόλερ και υπέγραψε το διετές συμβόλαιό του με την ΑΕΚ.
Η ανακοίνωση:
Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Γερμανού μέσου Sven Kohler, για τα επόμενα 2 χρόνια.
Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια.
H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία.