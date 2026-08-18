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Για γερά... νεύρα!

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Για γερά... νεύρα!

Η Ομόνοια μπαίνει στα δύσκολα με πρόγραμμα φωτιά μέχρι τη διακοπή

Η Ομόνοια μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (20/08) με τη Σεντ Τρούιντεν. Η αποστολή θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης, έτσι σήμερα θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση επί κυπριακού εδάφους. Ο Χένινγκ Μπεργκ είναι στην ευχάριστη θέση να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους, πλην του Οντουμπάντζο. Ο 33χρονος δεν θα μπορέσει να βοηθήσει στις δύο αναμετρήσεις με τους Βέλγους κι έτσι ο Ντουβέρν… επιστρατεύεται, μιας και είναι στο 100%. Παράλληλα και ο Σάτκα θα είναι διαθέσιμος, όμως ο Νορβηγός τεχνικός προσανατολίζεται να τον χρησιμοποιήσει (αν χρειαστεί) στη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου.

Το «οπλοστάσιο» του Μπεργκ γέμισε την κατάλληλη στιγμή. Ο Τάνκοβιτς άφησε πίσω τον τραυματισμό και τις μέτριες εμφανίσεις -λόγω ανετοιμότητας- με την Καϊράτ, ενώ και οι υπόλοιποι ανέβασαν την απόδοσή τους. Οι συνθήκες λοιπόν είναι ευνοϊκές για να διαχειριστεί η Ομόνοια τον προσεχή μήνα! Ο οποίος περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα «φωτιά» για το «τριφύλλι» σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ουσιαστικά, η ομάδα της πρωτεύουσας θα δώσει σε έναν μήνα 7+1 αγώνες! Οι πράσινοι θα μετρήσουν δυνάμεις από νωρίς, με συνεχόμενες αναμετρήσεις και έτσι αφ’ ενός η ετοιμότητα και αφετέρου η ενίσχυση (εκκρεμεί τουλάχιστον νέος κίπερ και παίκτης στη μεσεοπιθετική γραμμή) θα παίξουν ενδεχομένως καθοριστικό ρόλο.

Μετά λοιπόν τον πρώτο αγώνα με τη Σεντ Τρούιντεν (20/08), θα ακολουθήσει η ρεβάνς (27/08). Τέσσερις μέρες αργότερα (31/08) η Ομόνοια μπαίνει στον χορό του εγχώριου πρωταθλήματος, όπου θα φιλοξενήσει την Ομόνοια Αραδίππου. Στις 3 Σεπτεμβρίου… κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Οι πράσινοι θα κοντραριστούν στο «Άλφαμεγα Stadium» με την Πάφο για το Super Cup. Έπειτα, για τη 2η αγωνιστική θα φιλοξενηθεί από τον Άρη (04/09). Αν το «τριφύλλι» καταφέρει να εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Europa League, τότε θα έχει παιχνίδι για την 1η αγωνιστική στις 10 Σεπτεμβρίου (η League Phase του Conference αρχίζει Οκτώβριο)! Τέλος, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, θα ακολουθήσει το εντός έδρας ντέρμπι με τον Απόλλωνα (12-14/09) και η αναμέτρηση με την Ε.Ν. Ύψωνα (18-20/09).

Η Ομόνοια λοιπόν αρχίζει να σκέφτεται το προσεχές διάστημα τη διαχείριση του ρόστερ και πώς θα ανταπεξέλθει. Η διατήρηση των σκήπτρων είναι βασικό ζητούμενο στην πράσινη οικογένεια και η δουλειά θα αρχίσει με το… καλημέρα. Παράλληλα, η αξιοπρεπής παρουσία στην Ευρώπη, είτε σε Europa είτε σε Conference League, δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο στο «Ηλίας Πούλλος».

 

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