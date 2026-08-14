Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ

Κρίσιμη η σημερινή ημέρα στον Ολυμπιακό. Βαγγέλης Μαρινάκης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχουν συνάντηση από την οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει το «αύριο» της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Θα είναι αυτή με τον Βάσκο ή με κάποιον άλλον, και με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ σήμερα να αποφασίζει ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στην άκρη του πάγκου.

Η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο σενάριο συγκεντρώνει -αυτή την στιγμή- τις περισσότερες πιθανότητες.

Στην ομάδα του Πειραιά υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι ο κύκλος του Βάσκου στον πάγκο της έχει κλείσει και θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή.

Ήδη από την Ισπανία έχουν υπάρξει και οι πρώτες πληροφορίες που θέλουν τους ερυθρόλευκους να κοιτούν περιπτώσεις προπονητών από τη χώρα που είναι στο… μάτι των Πειραιωτών.

Ο Ματέο Μορέτο, έγκυρος δημοσιογράφος της Marca, αποκάλυψε χθες το μεσημέρι ότι στο στόχαστρο των ερυθρολεύκων είναι ο Μαρθελίνο και ο Σαράμπια. Δύο περιπτώσεις προπονητών που όπως υποστηρίζει ο Ισπανός αξιολογούνται από τη διοίκηση της ομάδας του Πειραιά.

Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα λοιπόν, με τους δύο άνδρες να μιλούν και να παίρνουν αποφάσεις.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να υπάρξει μια τέτοια, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έκπληξη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να εκφράζει την εμπιστοσύνη του στον Βάσκο και από κοινού να αποφασίζουν τις κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν στον μεταγραφικό τομέα.

Ακόμη όμως και να μην ληφθεί η απόφαση αυτή και να υπάρχει «διαζύγιο» ανάμεσα στον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση δεν κρίνεται ως μια απόφαση που θα… χαλάσει την γενική εικόνα της παρουσία του Βάσκου στον πάγκο των ερυθρολεύκων.

Ή το γεγονός ότι είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας φέρνοντας την μεγαλύτερη επιτυχία αυτής.

Η σχέση μεταξύ του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ έχει δεθεί στενά μετά την επιτυχία της κατάκτησης του Conference League, και όχι μόνο, με την εκτίμηση της μίας πλευράς για την άλλη να είναι και να παραμένει μεγάλη.

sport-fm.gr