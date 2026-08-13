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Μπήκαν στις προπονήσεις οι Σάτκα και Ντουβέρν - Ποια η κατάσταση τους

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπήκαν στις προπονήσεις οι Σάτκα και Ντουβέρν - Ποια η κατάσταση τους

Τι ισχύει με την περίπτωση των δύο

Στην Ομόνοια μετρούν αντίστροφα για τη ρεβάνς με τη Λίνκολν, όπου αφ' ενός θέλουν να δώσουν απαντήσεις και αφετέρου να κλειδώσουν πρόκριση στα play off του Europa League αλλά και σε League Phase (Conference League).

Ο Χένινγκ Μπεργκ δεν υπολογίζει μόνο στον Οντουμπάντζο, ο οποίος δεν είναι στο 100%, ενώ οι επιστροφές των Κουλιμπαλί-Κακουλλή-Νεγκό, λύνουν τα χέρια στον Νορβηγό τεχνικό. 

Απ' εκεί και πέρα μπήκαν σε ρυθμούς προπονήσεων οι νεοαποκτηθέντες Σάτκα και Ντουβέρν. Αμφότεροι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όμως προετοιμάζονται για τις επόμενες υποχρεώσεις των πρασίνων. Ο πρώτος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο, ενώ πιο έτοιμος είναι ο δεύτερος.

Ο 29χρονος ακολούθησε τόσο το βασικό στάδιο προετοιμασίας της προηγούμενης του ομάδας, ενώ έπαιξε και σε κάποια φιλικά. Έτσι ενδέχεται να... συστηθεί στον κόσμο της Ομόνοιας νωρίτερα από τον Σάτκα. 

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