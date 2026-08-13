Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 21η η Μαρία Εροκίνα στα 200μ. πρόσθιο

Στην 21η θέση μεταξύ 24 αθλητριών ολοκλήρωσε η Μαρία Εροκίνα την προσπάθειά της στα 200μ. πρόσθιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2026, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η κολυμβήτρια μας σημείωσε χρόνο 2:31.76, πραγματοποιώντας τη δεύτερη αγωνιστική της παρουσία στη διοργάνωση, μετά τη συμμετοχή της στα 100μ. πρόσθιο, όπου κατέλαβε την 36η θέση με χρόνο 1:10.04.

Η Μαρία Εροκίνα θα έχει πλέον μπροστά της την τελευταία της αγωνιστική υποχρέωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς το Σάββατο 15 Αυγούστου θα συμμετάσχει στα 50μ. πρόσθιο.

Παράλληλα, η κυπριακή παρουσία στη διοργάνωση συνεχίζεται αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, με την Κάλια Αντωνίου να αγωνίζεται στα 50μ. ελεύθερο. Η πρωταθλήτρια μας θα συμμετάσχει στην 5η προκριματική σειρά από τις έξι που θα διεξαχθούν συνολικά, σε ένα αγώνισμα στο οποίο έχουν δηλωθεί 54 κολυμβήτριες.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης συγχαίρει τη Μαρία Εροκίνα για την προσπάθειά της και της εύχεται καλή επιτυχία στην τελευταία της συμμετοχή στη διοργάνωση.

Παράλληλα, εύχεται καλή επιτυχία στην Κάλια Αντωνίου για την αυριανή της συμμετοχή στα 50μ. ελεύθερο.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης εκφράζει επίσης τις θερμές της ευχαριστίες προς τους μεγάλους χορηγούς της, Allwyn και Arena Ελλάδος, για την ουσιαστική στήριξή τους προς τις Εθνικές Ομάδες Κολύμβησης και την προσπάθεια των Κυπρίων αθλητών και αθλητριών στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.