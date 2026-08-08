Ρίγη συγκίνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια - Φόρος τιμής για Μιχάλη Κατσούρη και Κώστα Λιάκκα

Όπως αναμενόταν, τόσο η ΑΕΚ όσο και η Athens Kallithea τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, πριν τη σέντρα του φιλικού τους αγώνα, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης τριών ετών από τη δολοφονία του.

Από νωρίς, μάλιστα, το γήπεδο είχε πάρει διαφορετική όψη στη μνήμη του Μιχάλη. Οι σημαίες στην Allwyn Arena κυμάτιζαν μεσίστιες, ενώ η μορφή του προβαλλόταν στα μάτριξ του γηπέδου.

Η ΑΕΚ αφιέρωσε το τελευταίο της φιλικό πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της στη μνήμη των δύο ανδρών, με το αγωνιστικό κομμάτι να περνά για λίγα λεπτά σε δεύτερη μοίρα.

Πριν από τη σέντρα, οι δύο ομάδες απέτισαν φόρο τιμής μπροστά στη Θύρα 21, κατέθεσαν ανθοδέσμες με κίτρινα τριαντάφυλλα, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αγωνίστηκαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια.

Επιπλέον, οι φίλοι της Ένωσης ύψωσαν ένα γιγάντιο πανό με τη χαρακτηριστική φράση: “Μιχάλη ζεις”

Με αυτόν τον τρόπο, η κιτρινόμαυρη οικογένεια τίμησε τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του, αλλά και του Κώστα Λιάκκα, ενός ανθρώπου που βρισκόταν για χρόνια στην καθημερινότητα της ομάδας στα Σπάτα.

sport24.gr