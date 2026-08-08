ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρίγη συγκίνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια - Φόρος τιμής για Μιχάλη Κατσούρη και Κώστα Λιάκκα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ρίγη συγκίνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια - Φόρος τιμής για Μιχάλη Κατσούρη και Κώστα Λιάκκα

Τρία χρόνια πέρασαν από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη.

Όπως αναμενόταν, τόσο η ΑΕΚ όσο και η Athens Kallithea τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, πριν τη σέντρα του φιλικού τους αγώνα, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης τριών ετών από τη δολοφονία του.

Από νωρίς, μάλιστα, το γήπεδο είχε πάρει διαφορετική όψη στη μνήμη του Μιχάλη. Οι σημαίες στην Allwyn Arena κυμάτιζαν μεσίστιες, ενώ η μορφή του προβαλλόταν στα μάτριξ του γηπέδου.

Η ΑΕΚ αφιέρωσε το τελευταίο της φιλικό πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της στη μνήμη των δύο ανδρών, με το αγωνιστικό κομμάτι να περνά για λίγα λεπτά σε δεύτερη μοίρα.

Πριν από τη σέντρα, οι δύο ομάδες απέτισαν φόρο τιμής μπροστά στη Θύρα 21, κατέθεσαν ανθοδέσμες με κίτρινα τριαντάφυλλα, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αγωνίστηκαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια.

Επιπλέον, οι φίλοι της Ένωσης ύψωσαν ένα γιγάντιο πανό με τη χαρακτηριστική φράση: “Μιχάλη ζεις”

Με αυτόν τον τρόπο, η κιτρινόμαυρη οικογένεια τίμησε τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του, αλλά και του Κώστα Λιάκκα, ενός ανθρώπου που βρισκόταν για χρόνια στην καθημερινότητα της ομάδας στα Σπάτα.

sport24.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρεμιέρα με ισοπαλία για την Σεντ Τρούιντεν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Καρέτσας κόντρα στην Άρσεναλ του Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι τρεις «λεπτομέρειες» που κόστισαν στην Πάφος FC και η... ευχή για τη ρεβάνς

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σόου Γκατσίνοβιτς στην πρόβα τζενεράλε της ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Πίστη στο πλάνο μας - Εγώ τους πιστεύω»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα «κτυπήματα» του ΑΠΟΕΛ και οι «απαντήσεις» της Κηφισιάς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Άρεσε στα «αποκαλυπτήρια» ο ΑΠΟΕΛ παρά τον... συμβιβασμό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρώτο συναπάντημα ως... συγκάτοικοι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συγκίνησε η Μπαρτσελόνα στο αντίο της για τον Χόρχε Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε... απόδραση η «συγκάτοικος» από την «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρίγη συγκίνησης στη Νέα Φιλαδέλφεια - Φόρος τιμής για Μιχάλη Κατσούρη και Κώστα Λιάκκα

Super League

|

Category image

«Χαστούκι» για τη Ναϊμέγκεν πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι πιθανές αλλαγές και τα... ερωτηματικά στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Super League

|

Category image

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στα... αποκαλυπτήρια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ξινό» το ανεπίσημο ντεμπούτο του Τζολάκη με τη Χαλ

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη