Ο γιος του Ζιοβάνι στον Ολυμπιακό

Μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Ρέτσου, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στον Αστέρα Β' ΑΚΤΟR, ήρθε και αυτή του... υιού Ζιοβάνι.

Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 στην Κοριτίμπα, κάνοντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα του São Bernardo, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Santos.

Τζουλιάνο, καλωσόρισες στον Ολυμπιακό».

sdna.gr