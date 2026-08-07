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Τρομερή κίνηση της Σίτι: Έκλεισε Μπουαντί με 130 εκατ. ευρώ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τρομερή κίνηση της Σίτι: Έκλεισε Μπουαντί με 130 εκατ. ευρώ!

Το κενό που θα δημιουργηθεί με την επικείμενη πώληση του Ρόδρι κλείνει άμεσα η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς έκλεισε τον 18χρονο χαφ, Αγιούμπ Μπουαντί από τη Λιλ.

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα κάνει δικό της η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς κινήθηκε αστραπιαία και κλείνει τον Αγιούμπ Μπουαντί.

Ο 18χρονος μέσος έκανε εντυπωσιακό τουρνουά στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, με αποτέλεσμα να μαγνητίσει τα βλέμματα ολοένα και περισσότερων ομάδων αφού είχε ήδη προηγηθεί η εξαιρετική σεζόν με τη Λιλ.Η Σίτι κινήθηκε ταχύτατα και συμφώνησε με τους Γάλλους, προσφέροντας ένα ποσό στα 130 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους. Πρόκειται επί της ουσίας και για τον αντικαταστάτη του Ρόδρι, με τον Ισπανό χαφ να ετοιμάζει βαλίτσες για την πατρίδα του ώστε να μεταγραφεί στην Μπαρτσελόνα.

Το deal έχει μπει στην τελική του ευθεία και η Μάντσεστερ Σίτι φιξάρει τις τελευταίες λεπτομέρειες με την πλευρά της Λιλ και με αυτή του Αγιούμπ Μπουαντί, ώστε να ολοκληρώσει μια τεράστια μεταγραφή.

sport-fm.gr 

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