Στο «κενό» η πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα για Ρόδρι - Το ποσό που αξιώνει η Μάντσεστερ Σίτι

Ο Ρόδρι βρίσκεται στο επίκεντρο ενός από τα πιο ηχηρά μεταγραφικά σίριαλ του φετινού καλοκαιριού. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε το πάνω χέρι για εβδομάδες, φτάνοντας μάλιστα σε προφορική συμφωνία με τον Ισπανό διεθνή μέσο, ο οποίος βλέπει πολύ θετικά την επιστροφή του στη γενέτειρά του. Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις με την «Βασίλισσα» έχουν κολλήσει.

Αυτή την αβεβαιότητα αποφάσισε να εκμεταλλευτεί η Μπαρτσελόνα. Βλέποντας τις συζητήσεις να βάλτονουν, οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν δυναμικά στη διεκδίκηση, ερχόμενοι σε απευθείας επαφή τόσο με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή όσο και με τη διοίκηση της Σίτι. Το ενδιαφέρον της Μπάρτσα είναι εντελώς ουσιαστικό, καθώς είναι διατεθειμένη να καταβάλει ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτό που συζητούσε η Ρεάλ, προσφέροντας παράλληλα στον Ρόδρι πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεσαία της γραμμή.

Ο καλύτερος παίκτης του Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε έχει έρθει σε συμφωνία με τους Καταλανούς και απομένει μονάχα το deal ανάμεσα στην ομάδα του Μάντσεστερ και τους πρωταθλητές Ισπανίας, με την πρώτη πρόταση να πέφτει στο... κενό.Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ορνστάιν, η Μπαρτσελόνα κατέθεσε προσφορά ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ισπανό διεθνή χαφ, με την συμφωνία να ξεπερνάει το εν λόγω ποσό μέσω μερικών μπόνους, κάτι που δεν άφησε ικανοποιημένη την Σίτι, όπου απέρριψε την πρόταση, ζητώντας 75 εκατομμύρια για να παραχωρήσει τον νικητή της Χρυσής Μπάλας 2024.

Παράλληλα, ο Άγγλος δημοσιογράφος αναφέρει πως το πρώτο... άκυρο από πλευράς «πολιτών» δεν φαίνεται να πτοεί την Μπαρτσελόνα, η οποία είναι διατεθειμένη να κάνει δικό της τον Ρόδρι, ετοιμάζοντας νέα πρόταση που θα πλησιάζει τις απαιτήσεις της δευτεραθλήτριας Αγγλίας.

ATHLETIKO.GR