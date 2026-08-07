Το έκανε, ας το ξανακάνει

Μάλλον το χει η... ευρωπαϊκή της μοίρα της Πάφου.

Η περσινή κυπελλούχος καλείται να κάνει άλλη μία ανατροπή, αυτή την φορά κόντρα στην Σάλτσμπουγκ για να βρεθεί στον επόμενο γύρο του Europa League εξασφαλίζοντας παράλληλα συμμετοχή στο League Phase του Conference.

Το 1-0 της Αυστρίας ήρθε με τέτοιο τρόπο που μας κάνει να πιστεύουμε πως ο Σα Πίντο μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του σε άλλο ένα αποτελέσματα που θα γυρίσει την σειρά και θα στέιλει την Πάφο στα πλέι οφ.

ψ.