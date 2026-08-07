Εικόνα και πρόκριση στο ΓΣΠ

Οι πράσινοι θα υποδεχτούν την ομάδα του Γιβραλτάρ στο ΓΣΠ με στόχο να προκριθούν στην επόμενη φάση αλλά και να δείξουν στον κόσμο τους που θα βρεθεί μαζικά στο στάδιο, μία διαφορετική εικόνα από αυτήν που είδαν στους δέκτες τους.

Προφανώς και το τριφύλλι είναι καλύτερη ομάδα από τον αντίπαλο. Το ότι... μπλόκαρε στο Γιβραλτάρ, δεν αναιρεί το γεγονός πως μπορεί στο ΓΣΠ να έχει μία εντελώς διαφοετική εικόνα.

Πλέον, με την μουρμούρα να είναι ομολογουμένως έντονη, Μπεργκ και ποδοσφαιριστές οφείλουν να παρουσιαστούν πολύ πιο έτοιμοι, πολύ πιο αποφασιστικοί και πολύ πιο επιβλητικοί στον αγωνιστικό χώρο.

ψ.