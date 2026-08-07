Πάνω από 5000 είναι ήδη εκεί για την πρόκριση!

Η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα έκανε το πρώτο βήμα με το διπλό μέσα στη Νορβηγία και πλέον φουλάρει για πρόκριση μπροστά στον κόσμο της στο Κολόσσι.

Οι οπαδοί του Απόλλωνα περιμένουν πώς και πώς την αναμέτρηση στο «Αλφαμέγα» καθώς ήδη 5000 έχουν κλείσει θέση για το γήπεδο.

Ο αριθμός αυτός αναμένεται φυσικά να ανέβει όσο πλησιάζουν οι μέρες της αναμέτρησης.