Έβαλε τέλος στη... φημολογία o Μέσι!

Ο Μέσι ήταν απόλυτα ξεκάθαρος όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, καθώς έφτανε με την αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι στο γήπεδο, αν ο μεγαλύτερος γιος του θα ενταχθεί στο σύστημα υποτροφιών της Μπαρτσελόνα. Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας απέκλεισε την πιθανότητα ο Τιάγκο να ετοιμάσει τις... βαλίτσες του για την καταλανική πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται πάντως πως ο Τιάγκο ήταν καθ' όλα... εξοικειωμένος με το περιβάλλον της Μπάρτσα, καθώς βρισκόταν στις Ακαδημίες της πριν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη αναχωρήσει για... άλλες πολιτείες.

"ANTO SE VUELVE LOCA" jsajsjaja el heredero pic.twitter.com/jo0AEYSg7m — Scalonados (@Scalonados) August 7, 2026

sdna.gr