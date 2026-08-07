Έβαλε τέλος στη... φημολογία o Μέσι!
ΓΗΠΕΔΟ
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Τέλος σε μια φημολογία που δεν πρόλαβε καλά καλά να... φουντώσει, έβαλε ο Λιονέλ Μέσι, απαντώντας με ένα «ξερό» όχι στην πιθανότητα ο γιος του Τιάγκο να μετακινηθεί από την Ίντερ Μαϊάμι στην Μπαρτσελόνα.
Ο Μέσι ήταν απόλυτα ξεκάθαρος όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, καθώς έφτανε με την αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι στο γήπεδο, αν ο μεγαλύτερος γιος του θα ενταχθεί στο σύστημα υποτροφιών της Μπαρτσελόνα. Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας απέκλεισε την πιθανότητα ο Τιάγκο να ετοιμάσει τις... βαλίτσες του για την καταλανική πρωτεύουσα.
Υπενθυμίζεται πάντως πως ο Τιάγκο ήταν καθ' όλα... εξοικειωμένος με το περιβάλλον της Μπάρτσα, καθώς βρισκόταν στις Ακαδημίες της πριν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη αναχωρήσει για... άλλες πολιτείες.
"ANTO SE VUELVE LOCA" jsajsjaja el heredero pic.twitter.com/jo0AEYSg7m— Scalonados (@Scalonados) August 7, 2026
sdna.gr