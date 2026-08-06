«Μπήκε» ο Λιβάι Γκαρσία και «τρέχει» για τη ρεβάνς στη Σόφια

Την πρώτη προπόνησή του με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης (6/8) ο Λιβάι Γκαρσία, με τους πράσινους να ξεκινούν παράλληα την προετοιμασία τους ενόψει της ρεβάνς της Τρίτης (11/8, 20:30) με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Ο διεθνής επιθετικός από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο, τελευταίο μεταγραφικο απόκτημα του Παναθηναϊκού με δανεισμό από την Σπαρτάκ Μόσχας, συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος χωρίς το παραμικρό πρόβλημα κι αναμένεται να ακολουθήσει την αποστολή των πράσινων στη Σόφια, από την στιγμή άλλωστε που «μπήκε» την τελευταία στιγμή και στην ευρωπαϊκή λίστα.

Οι πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας κι ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ