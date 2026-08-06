ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μπήκε» ο Λιβάι Γκαρσία και «τρέχει» για τη ρεβάνς στη Σόφια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Μπήκε» ο Λιβάι Γκαρσία και «τρέχει» για τη ρεβάνς στη Σόφια

Ένα σημαντικό όπλο στα... χέρια του Νίστρουπ.

Την πρώτη προπόνησή του με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης (6/8) ο Λιβάι Γκαρσία, με τους πράσινους να ξεκινούν παράλληα την προετοιμασία τους ενόψει της ρεβάνς της Τρίτης (11/8, 20:30) με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Ο διεθνής επιθετικός από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο, τελευταίο μεταγραφικο απόκτημα του Παναθηναϊκού με δανεισμό από την Σπαρτάκ Μόσχας, συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος χωρίς το παραμικρό πρόβλημα κι αναμένεται να ακολουθήσει την αποστολή των πράσινων στη Σόφια, από την στιγμή άλλωστε που «μπήκε» την τελευταία στιγμή και στην ευρωπαϊκή λίστα.

Οι πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση έκαναν αποθεραπεία ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας κι ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μοριέντες για Ρόδρι: «Η Ρεάλ δε χάνει παίκτες τέτοιου επιπέδου, δεν ήθελε ποτέ πραγματικά να τον αποκτήσει»

La Liga

|

Category image

Η Λίβερπουλ βρήκε τρόπο να νιώθει πως ο Ντιόγο Ζότα θα είναι πάντοτε κοντά της...

Premier League

|

Category image

Λίβερπουλ: Πρόταση 115 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπαρκολά

Premier League

|

Category image

Μεγάλος μεταγραφικός στόχος της Ράγιο Βαγεκάνο ο Ικάρντι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Θα φτάσει την ντουζίνα

ΑΕΚ

|

Category image

Η Μάντεστερ Σίτι προχωράει με την απόκτηση του Ρούλι από τη Μαρσέιγ

Premier League

|

Category image

Επόμενος... σταθμός MLS για τον Σέρχι Ρομπέρτο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ο Βλάχοβιτς περιμένει, αλλά ποιος αποχωρεί;

La Liga

|

Category image

Φιλική τριάρα στην Ομόνοια Αραδίππου έριξε η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Λανσάρει άρωμα & σε καλεί να φτιάξεις το δικό σου από τις θρυλικές στιγμές των «μπλαουγκράνα»!

La Liga

|

Category image

«Αγγίζει» τον Εζρί Κόνσα η Άρσεναλ!

Premier League

|

Category image

Μάριους Κράιγκερ Λιντ: Ο ποδοσφαιριστής που παίζει στο Conference χωρίς δεξί χέρι

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Επίσημο: Δανεικός στη Φιορεντίνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μασταντουόνο

La Liga

|

Category image

Επιβεβαιώνουν στην Ομόνοια για Ντιβέρν!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Παρί ανακοίνωσε την ανανέωση του Χομς

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη