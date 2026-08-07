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Το πρόσωπο που έπεισε τον Ρόντρι να επιλέξει Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Το πρόσωπο που έπεισε τον Ρόντρι να επιλέξει Μπαρτσελόνα

Πως άλλαξε απόφαση ο Ρόντρι και από τη Ρεάλ Μαδρίτης διάλεξε την Μπαρτσελόνα; Το πρόσωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Ισπανού μέσου.

Μεγάλη επικοινωνιακή νίκη για την Μπαρτσελόνα. Μένει βέβαια να ολοκληρωθεί. Η κατάσταση ωστόσο έχει αλλάξει για τον Ρόντρι. Από τη… σίγουρη Ρεάλ Μαδρίτης επέλεξε τους «μπλαουγκράνα». Ο Ισπανός μέσος θέλει να ζήσει μια νέα ποδοσφαιρική εμπειρία. Θέλει να αφήσει την Αγγλία και την Μάντσεστερ Σίτι για μια νέα πρόκληση. Και η ομάδα του Χάνσι Φλικ είναι αυτή που μπορεί να του ικανοποιήσει την επιθυμία.

Πως όμως φθάσαμε ως εδώ; Τι άλλαξε και ο Ρόντρι άφησε στα… κρύα του λουτρού τη «Βασίλισσα»; Το ρεπορτάζ από την Ισπανία αποκαλύπτει το πρόσωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή απόφασης του Ισπανού. Αυτός δεν είναι άλλος από τον μέχρι πρόσφατα προπονητή του στην Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα.

Το τηλέφωνο του Γκουαρντιόλα άλλαξε τα πάντα στο μυαλό του Ρόντρι

Ο πολύπειρος τεχνικός αποχώρησε στο φινάλε της σεζόν από την Μάντσεστερ Σίτι κλείνοντας έναν απόλυτα πετυχημένο κύκλο. Συνοδοιπόρος του ο Ισπανός μέσος. Βασικό «γρανάζι» της επιτυχίας. Ο ένας οφείλει πολλά στον άλλον. Λογικό η γνώμη του Γκουαρντιόλα να μετράει πολύ στο μυαλό του έμπειρου χαφ.

Μια πρόσφατη συνομιλία ήταν ικανή για να πείσει τον πολυπειρος χαφ για το ποια είναι η σωστή απόφαση. Ο Γκουαρντιόλα «δούλεψε» για την Μπαρτσελόνα και πέτυχε τον στόχο. Τώρα μένει οι Καταλανοί να κάνουν αυτό που πρέπει για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του παίκτη. Να ικανοποιήσουν πλήρως την Μάντσεστερ Σίτι και να φέρουν τον παίκτη στο Καμπ Νου. Να τον προσφέρουν στον Χάνσι Φλικ και αυτός να τον τοποθετήσει στην αρχική του ενδεκάδα. Να τον βάλει πλάι στον Πέδρι και μαζί να συνθέσουν ένα απίθανο δίδυμο στα χαφ των «μπλαουγκρανα». Ένα κέντρο ονειρικό για την καταλανική ομάδα.

sportsking.gr 

 

 

 

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