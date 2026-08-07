Η ήττα που δεν άξιζε, ο «μοιραίος» και τα κίνητρα της ανατροπής

Αναμφίβολα η Πάφος δεν άξιζε την ήττα στην Αυστρία.

Η Σάλτσμπουργκ σαφώς ήταν -και εξακολουθεί να είναι- το φαβορί στην εν λόγω… μονομαχία, ωστόσο οι γαλάζιοι στάθηκαν ξανά στο ύψος των περιστάσεων. Συγκεντρωμένοι, πειθαρχημένοι έμοιαζαν να είχαν κλειδώσει τη λευκή ισοπαλία, όμως στα τελευταία στάδια του αγώνα, οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ, παρά το γεγονός πως έγινε υπερπροσπάθεια από Μαγιέσκι και Ιωάννου να αποφευχθεί.

Η Πάφος ήταν πολύ καλά διαβασμένη, δεν έδειξε να χάνει την… ψυχραιμία της μετά την σχεδόν δίωρη καθυστέρηση λόγω έντονης βροχόπτωσής, και όσο περνούσε ο αγωνιστικός χρόνος τόσο πιο πολύ μετέφερε το άγχος στους Αυστριακούς.

Η εικόνα των 85 (!) λεπτών δίνει ελπίδα για άλλη μια ευρωπαϊκή ανατροπή στο σύνολο του Σα Πίντο, το οποίο μάλιστα έδειξε και… θράσος. Οι γαλάζιοι κατέγραψαν κι αυτοί τις δικές τους ευκαιρίες, με αυτή του Λελέ στο 61’, να προκαλεί τεράστια ερωτηματικά για το πως χάθηκε καθώς ήταν σχεδόν φάτσα με το τέρμα όμως τον πρόλαβε ο αντίπαλος κίπερ!

Η Πάφος στο «Άλφαμεγα Stadium» έδειξε πως διαθέτει την ευρωπαϊκή… εμπειρία για να το ανατρέψει αφ’ ενός και να κάνει κουμάντο αφετέρου! Το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης (13/08) μπορεί να το φέρει στα μέτρα της και να γράψει άλλη μια χρυσή σελίδα. Παράλληλα, πέραν του γοήτρου, με ενδεχόμενη πρόκριση, η παφιακή ομάδα κλειδώνει πρόκριση σε League Phase του Conference League.

Τα κίνητρα είναι πολλά, όμως το πιο σημαντικό είναι πως έδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Σαφώς και το 0-0 θα έδινε διαφορετικά δεδομένα για το σύνολο του Σα Πίντο, όμως είναι έτοιμο να προσαρμοστεί στο 0-1 και να το φέρει τούμπα.