ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός!

Για τον γ' προκριματικό γύρο του Champions League

Ο Ολυμπιακός έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία προς τη League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Ναϊμέγκεν, όπως προέκυψε από την κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου, στο πρώτο από τα δύο εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν για να φτάσουν στη νέα φάση της διοργάνωσης.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Ολλανδία στις 11 ή 12 Αυγούστου, με πιθανότερη ημερομηνία την πρώτη λόγω του ελληνικού Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο.

Οι Πειραιώτες χρειάζονται δύο προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase του Champions League. Αν περάσουν τη Ναϊμέγκεν, θα μπουν στα playoffs, τα οποία είναι προγραμματισμένα για 18/19 και 25/26 Αυγούστου. Στις 3 Αυγούστου, εξάλλου, στη Νιόν, ο Ολυμπιακός θα μάθει και την επόμενη διασταύρωσή του!

Σε περίπτωση αποκλεισμού, είτε τώρα είτε στα playoffs, ο Ολυμπιακός δεν μένει εκτός Ευρώπης: Θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League, εξασφαλίζοντας παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μέχρι τον χειμώνα.

Τα ζευγάρια του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League:

Τα τέσσερα ζευγάρια στο League Path:

Ολυμπιακός-Ναϊμέγκεν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μπόντο Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ-Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς

Σπάρτα Πράγας-Λιόν

 

Τα ζευγάρια στο Champions Path:

Τουν-Ντίναμο Ζάγκρεμπ VS Κλάβσικ-Ζάλγκιρις

Μιάλμπι-Λίνκολντ Ρεντ Ιμπς VS Ιμπίρια-Σλόβαν Μπρατισλάβας

Λέφσκι Σόφιας-Κραϊόβα VS Ομόνοια-Καϊράτ Αλμάτι

Αάρους-Λεχ Πόζναν VS Σάμπαχ-Κουπς Κουόπι

Αραράτ-Σάμροκ Ρόβερς VS Εγκνάτια-Τσέλιε

Βίκινγκουρ-Χαποέλ Μπερ Σεβά VS Λάρνε-Ερυθρός Αστέρας

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Χεζόνια ψήφισε NBA και φεύγει από τη Ρεάλ!

NBA

|

Category image

Το πρώτο μήνυμα του Μέσι μετά τον χαμένο τελικό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η μεγάλη...μάχη για τη «Χρυσή Μπάλα», οι 5 ...σωματοφύλακες και οι αλλαγές που έφερε το Μουντιάλ 2026

World Cup 2026

|

Category image

Απ' εκεί που το άφησε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ζωή συνεχίζεται εκεί που χτυπά η καρδιά του: Ο Πολονάρα γίνεται κόουτς!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το Σούπερ Καπ της Ευρωλίγκας οδεύει προς Άμπου Ντάμπι

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι Σέρβοι βάζουν τέλος στην αγωνία για Λουκάσεν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπήκε στην δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Eνδεκάδα σαν ανοικτό βιβλίο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εγγράφηκε ενόψει Καϊράτ ο Ντιονί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αρχίζει έρευνα κατά της Αργεντινής για τα επεισόδια στον τελικό η FIFA

World Cup 2026

|

Category image

Η ιστορική σύγκριση Πελέ και Μέσι, δεν... βγάζει νικητή

World Cup 2026

|

Category image

Από το 1 έως το 790, οι αριθμοί της παγκόσμιας πρωταθλήτρια Ισπανίας

World Cup 2026

|

Category image

Κλοπ: «Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα και τη ζωή μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα γαλαζοκίτρινα και επίσημα ο Καρώ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη