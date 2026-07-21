«Ο Κάνγκουα είπε στην πρόεδρο της Μπερ Σεβά ότι θέλει να πάει στην ΑΕΚ»!

Πληροφορίες από το Ισραήλ αναφέρουν ότι ο Κινγκς Κάνγκουα είχε επικοινωνία με την πρόεδρο της Μπερ Σεβά, Αλόνα Μπαρκάτ εκφράζοντας της την επιθυμία του να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ!

Η προτεραιότητα της ΑΕΚ είναι να κλείσει το συντομότερο δυνατό την υπόθεση του χαφ και ο παίκτης που θέλει να κάνει δικό της είναι ο Κινγκς Κάνγκουα!

Οι τελευταίες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τον 27χρονο μέσο, που και εκείνος από την πλευρά του πιέζει αφόρητα τη Χάποελ Μπερ Σεβά να πει το «ναι» στην πρόταση της Ένωσης για την απόκτησή του.Μάλιστα, στο Ισραήλ αναφέρουν πως ο Κάνγκουα είχε επικοινωνία με την πρόεδρο της Μπερ Σεβά, Αλόνα Μπαρκάτ στην οποία εξέφρασε την επιθυμία του να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ, η οποία φαίνεται πως έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της όσον αφορά τη συμμετοχή του μέσου από τη Ζάμπια στα προκριματικά του Champions League.

Θυμίζουμε πως ο κανονισμός αναφέρει πως ένας παίκτης δεν μπορεί να αγωνιστεί με δύο διαφορετικές ομάδες στα προκριματικά και η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να έχει στα playoffs του Αυγούστου τον χαφ που θα αποκτήσει.

sport-fm.gr