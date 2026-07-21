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ΑΕΚ: Κρίσιμες ώρες για Κάνγκουα – Προς δανεισμό στη ΛΑΣΚ ο Λιούμπιτσιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΚ: Κρίσιμες ώρες για Κάνγκουα – Προς δανεισμό στη ΛΑΣΚ ο Λιούμπιτσιτς

Η ΑΕΚ πιέζει για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κίνγκς Κάνγκουα, ενώ ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Αυστρία για τη ΛΑΣΚ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια της ΑΕΚ να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κίνγκς Κάνγκουα από τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Η Ένωση έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την ισραηλινή ομάδα, ενώ ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια εμφανίζεται θετικός στην προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Η οικονομική απόσταση μεταξύ των δύο συλλόγων έχει περιοριστεί σημαντικά, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία. Το βασικότερο εμπόδιο αφορά την επιθυμία της Χάποελ να χρησιμοποιήσει τον Κάνγκουα στην αναμέτρηση με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της.Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, επιθυμεί να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή και δεν θέλει ο ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί, ώστε να παραμείνει διαθέσιμος για τα playoffs του Champions League. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, με την Ένωση αλλά και τον ίδιο τον Κάνγκουα να πιέζουν για να κλείσει η υπόθεση το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, η ΑΕΚ εξετάζει και άλλες περιπτώσεις μέσων με αντίστοιχα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε μία υπόθεση που μπορεί να καθυστερήσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Κάνγκουα παύει να αποτελεί βασική επιλογή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Την ίδια στιγμή, προς την πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν τον υπολογίζει στα βασικά του πλάνα και η ΛΑΣΚ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς. Η ΑΕΚ θα προτιμούσε την οριστική παραχώρησή του, όμως, εφόσον δεν προκύψει σχετική πρόταση, το πιθανότερο είναι να προχωρήσει ο δανεισμός του στην αυστριακή ομάδα.

SPORT-FM.GR 

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Ελλαδα

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