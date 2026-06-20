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«Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Ντε Φράι»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Ντε Φράι»

Παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα του Στέφαν Ντε Φράι και η επικείμενη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, στα ιταλικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, ο Νικολό Σκίρα ανέφερε ότι ο Ολλανδός στόπερ πλησιάζει στο «τριφύλλι» και ότι θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με ετήσιες αποδοχές στα τρία εκατομμύρια ευρώ.

«Ο Στέφαν Ντε Φράι πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος. Έτοιμο το συμβόλαιο, μέχρι το 2028, 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο», ανέφερε το τιτίβισμα του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου.

 

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Ελλαδα

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