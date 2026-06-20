Mπήκε στα ρεκόρ Γκίνες το Κουρασάο!

Την δική του θέση στα βιβλία των ρεκόρ Γκίνες πήρε το Κουρασάο! Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ζίλμπερτ Μαρτίνα, έλαβε το επίσημο πιστοποιητικό «Guinness World Records», ως η μικρότερη χώρα, από άποψη πληθυσμού, που έχει συμμετάσχει σε τελική φάση Μουντιάλ.

Για την ακρίβεια, το Κουρασάο αριθμεί μόλις 156.115 κατοίκους ενώ ανήκει στο Βασίλειο της Ολλανδίας και βρίσκεται στην Καραϊβική.

Η διαδρομή της νησιωτικής χώρας στην διοργάνωση που λαμβάνει χώρα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, ξεκίνησε με την «βαριά» ήττα με 7-1 από την Γερμανία.