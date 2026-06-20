Ράβει φανέλα για Όζμπολτ

Δεν κρύβουν στον Απόλλωνα πως ο Άλεν Όζμπολτ τούς ενδιαφέρει πολύ, για να καλύψει ένα από τα δύο κενά στην επίθεση. Ο Σλοβένος φορ, ο οποίος έκανε πολύ καλή χρονιά στον Λεβαδειακό, ουσιαστικά προβάρει φανέλα μιας και έχει πεισθεί από τους ανθρώπους της λεμεσιανής ομάδας. Είναι ένας παίκτης τον οποίο «φλερτάρει» ο Απόλλων εδώ και πολλούς μήνες.

Αφού κλείσει αυτό το κεφάλαιο, οι ιθύνοντες θα εντείνουν τις προσπάθειες και για ακόμη έναν επιθετικό αλλά και δύο κεντρικούς αμυντικούς. Και στόχος είναι, πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία (3 Ιουλίου), που θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, να έχει κλείσει ο ένας από τους δύο που θα πλαισιώσει τον Κβίντα στην οπισθοφυλακή.