Αφήνει τον Πούσιτς ο ΠΑΟΚ - Έχει στραφεί ήδη σε άλλον προπονητή

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του διαζυγίου με τον Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες που φτάνουν δεν είναι υπέρ της επιλογής του Πούσιτς.

Ο Δικέφαλος του Βορρά φαίνεται να έχει αφήσει την περίπτωση του και να έχει στραφεί σε μια άλλη επιλογή για τον πάγκο του. Το όνομα του τεχνικού αυτού δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο ήταν στη λίστα των υπευθύνων της ομάδας. Τις τελευταίες ήμερες όμως υπήρξε αλλαγή πλεύσης και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν εντατικοποιήσει τις επαφές μαζί του.

Ακόμη δεν μπορεί να γίνει ακριβή εκτίμηση για το πότε θα τελειώσει το θέμα προπονητή στην ομάδα όμως υπάρχει ο χρόνος που πιέζει και μια αισιοδοξία ότι θα υπάρχουν εξελίξεις οριστικές σύντομα.

Πηγή: sport-fm.gr