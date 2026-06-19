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«Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Μουντιαλικό Ουρουγουανό Ματίας Βίνια»!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Μουντιαλικό Ουρουγουανό Ματίας Βίνια»!

Σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον 28χρονο Ουρουγουανό αριστερό μπακ της Ρίβερ Πλέιτ, Ματίας Βίνια.

Ένα νέο όνομα στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού , αλλά και του Ολυμπιακού, έρχεται να προστεθεί από τη Λατινική Αμερική!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος, Σεμπάστιαν Σρουρ, που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιτ, οι δύο «αιώνιοι» ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Ματίας Βίνια των «Millionaires».

Ο 28χρονος Ουρουγουανός, που αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ, βρίσκεται αυτή την στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής με την αποστολή της «σελέστε».

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες ο αριστεροπόδαρος αμυντικός ξεκίνησε στο βασικό σχήμα της Ουρουγουάης κόντρα στη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, μένοντας στον αγωνιστικό χώρο για 45 λεπτά.

Ο διεθνής ακραίος αμυντικός ανήκει στη Φλαμένγκο, η οποία τον απέκτησε τον Γενάρη του 2024 από τη Ρόμα έναντι του ποσού των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον περασμένο Ιανουάριο αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη Ρίβερ Πλέιτ, με τη φανέλα της οποίας μετρά 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Με βάση το «Transfermarkt» η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας συμβόλαιο με τη «Φλα» μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

 

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Ελλαδα

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