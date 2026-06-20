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Aποβολή στο Μουντιάλ επειδή κάλυψε το στόμα του!

ΓΗΠΕΔΟ

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Aποβολή στο Μουντιάλ επειδή κάλυψε το στόμα του!

Aυτό προβλέπει ο νέος κανονισμός

Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε στο Μουντιάλ 2026, με τον Μιγκέλ Αλμιρόν να γράφει ιστορία για έναν λόγο που σίγουρα θα ήθελε να αποφύγει.

Ο μέσος της Παραγουάης έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται σε Παγκόσμιο Κύπελλο εξαιτίας του νέου κανονισμού της FIFA που αφορά την κάλυψη του στόματος κατά τη διάρκεια αντιπαραθέσεων μεταξύ παικτών.

Η φάση σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με την Τουρκία. Ο Αλμιρόν είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον Μερτ Μουλντούρ και, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, κάλυψε στιγμιαία το στόμα του με το χέρι του.

Ο Τούρκος αμυντικός υπέδειξε αμέσως το περιστατικό στους διαιτητές, με τον ρέφερι να οδηγείται σε εξέταση της φάσης μέσω VAR. Μετά από σύντομο έλεγχο, πήρε την απόφαση να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Παραγουάης.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι η πρώτη στην οποία εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός της FIFA, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους διαιτητές να αποβάλλουν παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια έντονων διαλόγων ή αντιπαραθέσεων μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο σε αγώνα του Champions League, όταν ο Πρεστιάνι της Μπενφίκα είχε καλύψει το στόμα του ενώ απηύθυνε ύβρεις προς τον Βινίσιους Τζούνιορ, γεγονός που δυσκόλεψε τις αρχές να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε ειπωθεί.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

World Cup 2026

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