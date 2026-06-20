14 πάγκοι: 12 συμπληρωμένοι, δύο κενοί!

Μετά την ανακοίνωση της ΑΕΚ για τον Μάουρο Καμορανέζι, και του ΑΠΟΕΛ για τον Νίκο Παπαδόπουλο, πλέον μένουν μονάχα δύο ομάδες που δεν είναι ξεκάθαρο το σκηνικό, όσον αφορά το θέμα προπονητή. Αυτές είναι η Ανόρθωση και η Ε.Ν. Ύψωνα, στις οποίες δεν υπάρχει κατάληξη σχετικά με τον υπεύθυνο της τεχνικής ηγεσίας. Πάντως, να σημειώσουμε ότι ο 54χρονος Ελλαδίτης κόουτς θα είναι ένας εκ των τριών προπονητών που θα είναι… καινούργιος στον πάγκο ομάδας, επιστρέφοντας στο κυπριακό ποδόσφαιρο μετά από 14χρόνια (2011 και 2012 ήταν σε Ολυμπιακό και Εθνικό).

Οι άλλοι δύο βρίσκονταν και στο φινάλε της περασμένης περιόδου σε κυπριακούς πάγκους, όμως μεταφέρθηκαν σε άλλες ομάδες. Ο ένας είναι ο Καμορανέζι, ο οποίος από την Ανόρθωση μετακόμισε στην ΑΕΚ, ενώ ο Γιάννος Οκκάς μετά τη θητεία στον Ακρίτα Χλώρακας, για τη νέα σεζόν ανέλαβε την Ομόνοια Αραδίππου.

Οι άλλοι… 7+2

Στις υπόλοιπες επτά ομάδες, στον πάγκο παραμένει ή… επιστρέφει, το ίδιο πρόσωπο που είχε την ευθύνη και την περσινή περίοδο. Στον Ολυμπιακό θα είναι ο Γιώργος Κωστή και στον Άρη ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ, δύο τεχνικοί που αποδεσμεύτηκαν κατά τη διάρκεια της περασμένης περιόδου, όμως οι διοικούντες θεωρώντας ότι έδειξαν καλό έργο, τους δίνουν ξανά τα ηνία.

Αναμενόμενα, στη θέση τους διατηρήθηκαν ο πρωταθλητής προπονητής, Χένινγκ Μπεργκ, που θα οδηγήσει και φέτος την Ομόνοια, καθώς και ο κυπελλούχος Ρικάρντο Σα Πίντο, που ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη θητεία ενός μηνός τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, κέρδισε νέο συμβόλαιο. Το ίδιο φυσικά συνέβη και με τον Ερνάν Λοσάδα, το έργο του οποίου έχει κερδίσει άπαντες στον Απόλλωνα και η συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζεται με επιδίωξη για μεγαλύτερα πράγματα στη νέα χρονιά. Την ευκαιρία να δουλέψει από την αρχή της περιόδου εξασφάλισε και ο Ούγκο Μάρτινς, ο οποίος διατηρείται στο πόστο του στην ΑΕΛ, αισιοδοξώντας σε μία καλύτερη πορεία.

Τέλος, με τους προπονητές που τους οδήγησαν στην άνοδο στην Α’ κατηγορία θα παρουσιαστούν οι τρεις νεοφώτιστες. Η πρωταθλήτρια Β’ κατηγορίας Νέα Σαλαμίνα συνεχίζει με τον Άνχελ Λόπεθ, με τον Ισπανό τεχνικό να επιστρέφει και ο ίδιος στα μεγάλα σαλόνια, μετά τη σεζόν 2023-24, όταν είχε κοουτσάρει τον Εθνικό. Στην Καρμιώτισσα παραμένει ο Αλέξης Γαρπόζης, ο οποίος είχε ξανά πέρασμα από την Α’ κατηγορία, τόσο με την ομάδα των Πολεμιδιών, όσο και ως προπονητής των Οθέλλου, ΑΕΛ, Καρμιώτισσας και Ακρίτα. Εμπειρία από Α’ κατηγορία θα πάρει ο Φάντζιο Μπούις, που διατηρήθηκε στον πάγκο της Ομόνοιας 29ης Μαΐου, μετά την άνοδο των πρασίνων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους στην ανώτατη κατηγορία του κυπριακού ποδοσφαίρου.